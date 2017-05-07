«الكهرباء» لـ«تواصل»: تعدي صاحب المنزل على الشبكة وراء صعق طفل جازان

تواصل – سامي الثبيتي:

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على تطبيق أعلى المعايير والمواصفات العالمية خلال تنفيذ جميع مشاريعها، وتمديد شبكاتها، وتركيب معداتها بجميع مناطق المملكة، لاسيما ما يتعلق بالسلامة الكهربائية، حيث يتم مراعاة مسافات آمنة خلال تنفيذ الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى الحصول على موافقات الجهات المختصة قبل البدء في تنفيذ تلك المشاريع.

جاء ذلك رداً على ما نشرته “تواصل” عن دخول طفل لغرفة الإنعاش بعد تعرضه للصعق بأسلاك الضغط العالي في جازان، مشيرة إلى أن تعدي صاحب المنزل على المسافات الآمنة للشبكة الكهربائية وراء الحادث، وأن المختصين بالشركة قاموا برصد تلك المخالفة وإبلاغ الجهات المختصة بها.

وأضافت الشركة أن عملية تنفيذ الشبكة الكهربائية سابقة على بناء المنزل، وأن المواطن قام ببناء منزله دون مراعاة المسافات الآمنة التي وضعتها الشركة، معبرة عن أسفها لمثل تلك المخالفات التي قد تؤدي إلى حوادث خطرة، متمنية الشفاء العاجل للطفل.

وأفادت أنها سوف تقوم بتعديل وضع الشبكة، وإزاحتها بعيداً عن المنزل، تطبيقاً لمعايير السلامة، وستتخذ في الوقت ذاته الإجراءات الرسمية ضد المعتدي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، حرصاً على عدم تكرار مثل تلك الحوادث الخطرة، والتي قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح لا قدر الله، بسبب تهاون البعض، ومخالفتهم للأنظمة.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين مراعاة المسافات الآمنة عند إنشاء مباني بالقرب من الشبكات الكهربائية، والتنسيق الدائم مع المختصين بالشركة، والحصول على تراخيص البناء من الجهات الرسمية، تلافياً لمثل تلك الحوادث، لا قدر الله، مشيدة في الوقت نفسه بجهود منسوبيها، والتزامهم بتطبيق أعلى معايير السلامة خلال كافة مراحل إيصال الخدمة الكهربائية بجميع مناطق المملكة.