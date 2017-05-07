نصائح عاجلة تقدمها هيئة الاتصالات لحماية الأجهزة من فيروس «فدية»

تواصل – خالد العبد الله:

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم السبت، من انتشار فيروس “فدية” Ransomware لأنظمة ويندوز، داعياً إلى تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات بشكل دوري، وتثبيت برامج حماية ضد التجسس والفايروسات، والتأكد من مصدر البريد الإلكتروني قبل فتحه.

ونصحت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” بإجرائين سريعين بعد رصد مركز الأمن الإلكتروني للفيروس:

١- إغلاق المنافذ المتصلة بالإنترنت (١٣٥، ١٣٩، ٤٤٥).

٢- تثبيت التحديث (MS17-010) لسد الثغرة المستغلة”.

كما نشرت الهيئة “انفوجراف” يوضح سبل الحصول على إنترنت آمن: