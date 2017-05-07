نزع صدَّام المركبة يعرضها للحجز.. وغرامة 900 ريال

تواصل – الرياض:

حذرت إدارة المرور قائدي المركبات من عدم قيادة المركبة بدون توفر التجهيزات اللازمة للمركبة، ومن ضمن التجهيزات الواجب توفرها الصدامين الخلفي والأمامي للمركبة، لافتة إلى أن الدوريات لن تتهاون في رصد مثل هذه المخالفات.

وأكدت إدراة المرور أن العقوبات المرصودة بحق المخالفين تتمثل بغرامات مالية تبدأ من 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، فيما دعت إدارة المرور الجميع إلى التعاون من خلال إبلاغ القنوات الرسمية عن أي مخالفات يتم رصدها، حتى تتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشددت على منع قيادة المركبة بدون صدام حتى وإن كان نزعه بسبب حاجته للصيانة، وأن على قائد المركبة إيقاف مركبته وعدم استخدامها حتى يتم وضع الصدام بالشكل النظامي المصرح به.

يأتي ذلك بعد أن انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة نزع الصدام الخلفي للمركبات من قبل بعض الشباب، وقيادة تلك المركبات في الشوارع.