إذاعة صوت ألمانيا: استثمارت سعودية وأمريكية بمئات المليارات في السلاح والبنية التحتية

تواصل- سامر محمد:

سلطت إذاعة صوت ألمانيا “دويتشه فيله”، الضوء على التصريحات التي أدلى بها مسؤول رفيع في البيت الأبيض لوكالة “رويترز” للأنباء عن أن الولايات المتحدة تقترب من استكمال سلسلة من الصفقات لبيع أسلحة للمملكة وعمليات صيانة مرتبطة بها تقدر بـ100 مليار دولار.

وأشارت الإذاعة على الموقعها الإلكتروني، إلى أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” سيبدأ جولة دولية الجمعة القادمة وستكون أولى محطاته هي المملكة، كما سيحضر اجتماعا لحلف شمال الأطلسي “الناتو” فضلا عن زيارات واجتماعات أخرى.

وأكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة في المراحل النهائية فيما يتعلق بسلسلة من الصفقات، متوقعا أن تصل حزمة الأسلحة إلى أكثر من 300 مليار دولار في غضون عقد من الزمن.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد للسلاح إلى المملكة، حيث زودتها بمقاتلات “اف-15” وأنظمة قيادة وتحكم بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.

ونقلت الإذاعة عن شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستثمر نحو 40 مليار دولار في البنية التحتية بالولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التقى مؤخرا ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض وذلك في مارس الماضي.