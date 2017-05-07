3 انفجارات قوية تهز العاصمة الليبية طرابلس

تواصل- وكالات:

هزت ثلاث انفجارات قوية ليل العاصمة طرابلس، حيث تصاعد الدخان وألسنة اللهب من حديقة الحيوان بمنطقة أبوسليم، التي تتخذها مجموعة مسلحة تعرف بـ”ميليشيا غنيوة” مقرًا لها.

وقال مصدر بالعاصمة طرابلس فجر اليوم السبت، إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت بمنطقة أبوسليم وطريق المطار بطرابلس، بينما تداول رواد صفحات موقع “فيسبوك” صورًا قالوا إنها لأعمدة الدخان المتصاعدة من مقر “ميليشيا غنيوة” بعد تعرضه للقصف.

تضاربت المعلومات حول أسباب الانفجارات، ورجحت بعض المصادر أن يكون السبب انفجار سيارة مفخخة، بينما أفادت مصادر أخرى أن سبب الانفجار هو قصف صاروخي دقيق.

من جهته، حذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من محاولة بعض الأطراف التي لم يسمها إدخال العاصمة في دوامة جديدة من العنف ليتسنى لهم تحقيق مصالح خاصة يعجزون عن تحقيقها بدون فوضى وإشهار السلاح، وفقًا لبيان أصدره المجلس، يوم أمس.