 الإطاحة بعصابة تزييف الأموال في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

الإطاحة بعصابة تزييف الأموال في جدة

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الإطاحة بعصابة تزييف الأموال في جدة

تواصل – بدر العبدالرحمن:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة  تمكنت بتاريخ ١٥شعبان ١٤٣٨هـ من ضبط  عصابة تخصصت في تزييف النقود.

وأضاف العقيد القرشي أن العصابة مكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، وعثر بحوزتهم علي مبالغ مالية مزورة وأجهزة حاسب آلي وقطع نحاسية تستخدم في عملية زخرفة النقود وطابعات ملونة، مبيناً أنه من خلال سماع أقوالهم الأولية أقروا بما نسب إليهم والإرشاد علي كيفية تزييف العملات، وتم التحفظ عليهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال الإجراءات اللازمة وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص.

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