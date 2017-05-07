 مكة.. ضبط 3 مقيمين تخصصوا في سرقة مواد مباني تحت الإنشاء | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. ضبط 3 مقيمين تخصصوا في سرقة مواد مباني تحت الإنشاء

0
مكة.. ضبط 3 مقيمين تخصصوا في سرقة مواد مباني تحت الإنشاء

تواصل – سعود الخالد:

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة، من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، تخصصوا في سرقة مواد البناء من المباني تحت الإنشاء بمنطقة مكة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي: إن شرطة العاصمة المقدسة تلقت عدداً من البلاغات تتضمن تعرض مجموعة مباني تحت الإنشاء لسرقة مواد بناء من داخلها.

وأضاف: “أسفرت الجهود عن ضبط ثلاثة مقيمين من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر متورطين في السرقة وبيع المسروقات بمحافظة جدة، وتم التحفظ عليهم لمعرفة مدي تورطهم في حوادث أخرى، وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص”.

شاهد ايضا

«أمانة تبوك» تفتتح جسر تقاطع أبي بكر الصديق بحي المروج

«أمانة تبوك» تفتتح جسر تقاطع أبي بكر الصديق بحي المروج

«تعليم نجران» يستقبل طلبات الترشيح للعمل في مدارس الكبار

«تعليم نجران» يستقبل طلبات الترشيح للعمل في مدارس الكبار

«تعليم مكة» يبدأ في استقبال طلبات حركة النقل الداخلي

«تعليم مكة» يبدأ في استقبال طلبات حركة النقل الداخلي

الباحة.. 32 معلماً يجرون المفاضلة التحريرية للعمل كأمناء لمراكز مصادر التعلم

الباحة.. 32 معلماً يجرون المفاضلة التحريرية للعمل كأمناء لمراكز مصادر التعلم

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>