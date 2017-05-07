مكة.. ضبط 3 مقيمين تخصصوا في سرقة مواد مباني تحت الإنشاء

تواصل – سعود الخالد:

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بالعاصمة المقدسة، من القبض على عصابة مكونة من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية، تخصصوا في سرقة مواد البناء من المباني تحت الإنشاء بمنطقة مكة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي: إن شرطة العاصمة المقدسة تلقت عدداً من البلاغات تتضمن تعرض مجموعة مباني تحت الإنشاء لسرقة مواد بناء من داخلها.

وأضاف: “أسفرت الجهود عن ضبط ثلاثة مقيمين من جنسية عربية في العقد الرابع من العمر متورطين في السرقة وبيع المسروقات بمحافظة جدة، وتم التحفظ عليهم لمعرفة مدي تورطهم في حوادث أخرى، وسيتم إحالتهم لجهة الاختصاص”.