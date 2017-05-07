ولي العهد يدشن حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب

تواصل – الرياض:

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل اعتزاز هذا الوطن قيادة وشعبًا وستظل أسرهم وذويهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن وردع كل من يحاول المساس بأمنه وأمن أبنائه والمقيمين فيه والوافدين إليه.

جاء ذلك خلال تدشين ولي العهد، مساء أمس، حملة توزيع السلال الغذائية صدقة عن شهداء الواجب لعام 1438 هـ في جدة، للمرة العاشرة على التوالي، إيذاناً ببداية انطلاق الحملة في مساراتها بمناطق المملكة كافة.

وقال ولي العهد: “مهما قدمنا لشهداء الواجب لن نوفيهم جزاءهم الذي يستحقونه لأنهم يستحقون منا الكثير وليس هناك جزاء يوازي ما قدموه من تضحيات”.

وأضاف قائلا: “هذه الحملة صدقة لشهداء الواجب عن أنفسهم، ولن ندع أحد يتصدق عنهم بل هم من يتبرعون ويتصدقون عن أنفسهم”.

وأوضح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية المشرف العام على الحملة اللواء إبراهيم المحرج، أن الحملة سيرت 68 شاحنة تمثل قافلة توزيع صدقات عن 278 شهيد واجب، بواقع 20 سلة عن كل شهيد، بإجمالي 5560 سلة غذائية.

وأفاد بأن السلال تحتوي على المواد الغذائية التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن السلال ستوزع لمستحقيها من خلال 38 نقطة توزيع فرعي لتصل إلى 428 نقطة وصول نهائية في مختلف المدن والهجر في جميع مناطق المملكة، لافتًا الانتباه إلى أن القافلة ستقطع 8221 كيلو مترًا.