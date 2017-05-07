«الأمن الإلكتروني» يحذر من فيروس «فدية»

تواصل – الرياض:

حذر مركز الأمن الإلكتروني بالمملكة، أمس الجمعة، من هجمات إلكترونية اجتاحت دول العالم لفيروس فدية “Ransomware” الذي يصيب الأجهزة العاملة بنظام “ويندوز”، وتأثر بسببه أكثر من 45 ألف جهاز حاسب حول العالم.

وقال مركز الأمن الإلكتروني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إنه لاحظ انتشار فيروس فدية “Ransomware”للأجهزة العاملة بنظام “ويندوز”.

ونصح المركز بعمل بعض الخطوات بشكل عاجل جداً وهي إغلاق المنافذ المتصلة بالإنترنت “١٣٥، ١٣٩، ٤٤٥”، كذلك تثبيت التحديث “MS17-010” من أجل إغلاق الثغرة المستغلة في هذا الهجوم.

يذكر أنَّ فيروس فدية “Ransomware” يستغل ثغرة خطيرة في بروتوكول SMB تعرف بـ MS17-010 وقد قامت شركة مايكروسوفت بإصدار تحديث خاص لها في منتصف شهر مارس الماضي.