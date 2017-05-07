دوري كرة السلة بـ«دعوي عزيزية جدة» يُسهم في إسلام 19 فلبينياً (صور)

تواصل – جدة:

اختتم قسم الجاليات بمندوبية الدعوة ببريمان التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالعزيزية في جدة، مساء أمس، بطولة كرة السلة، التي يقيمها المكتب بشكل دوري، وشارك فيها 10 فرق، حيث أسلم خلال فترة البطولة 19 مشاركاً من أبناء الجالية الفلبينية.

يذكر أن الدوري الذي أقيم على ملعب استراحة المجد امتد طوال شهر كامل وحظي بالتنافس بين الفرق المشاركة وسط منظومة دعوية متكاملة تخللها فقرات دعوية بلغاتهم، بالإضافة إلى هدايا وكتيبات ومنشورات تعريفية عن الإسلام بلغته وهو ما أسهم في إسلام 19 مقيماً.