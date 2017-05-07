 مدني الباحة ينقذ عائلة احتجزتها السيول في وادي الجنابين | صحيفة تواصل الالكترونية

مدني الباحة ينقذ عائلة احتجزتها السيول في وادي الجنابين

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مدني الباحة ينقذ عائلة احتجزتها السيول في وادي الجنابين

تواصل – محمد المقصّي:

أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة الباحة، عائلة مكونة من أربعة أشخاص احتجزتهم مياه السيول في وادي الجنابين، حيث تمكنت الفرق من إخراجهم دون تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة – ولله الحمد-.

ودعت إدارة الدفاع المدني، جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة وسائل الإعلام المختلفة حفاظاً على سلامتهم.

يذكر أنه منطقة الباحة شهدت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، أمس، شملت مدينة الباحة ومحافظات بني حسن والعقيق وبلجرشي والمندق والقرى وقلوه والمخواه.

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