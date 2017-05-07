«التعاون الخليجي» يدعو اليمنيين للالتفاف حول الشرعية ونبذ دعوات الانفصال

تواصل – وكالات:

دعا مجلس التعاون الخليجي، جميع مكونات الشعب اليمني الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في كافة مناطق اليمن.

وأكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان اليوم الجمعة، على موقف المجلس الثابت تجاه وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعمه لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأشار الزياني إلى أن جميع التحركات لحل هذه القضية يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار، مضيفا أنه يجب إعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني الشقيق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت كافة القضايا اليمنية، بما في ذلك القضية الجنوبية.