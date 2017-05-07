منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب يعقد فعالياته 25 شعبان

تواصل – واس

تحتضن العاصمة الرياض فعاليات الدورة الافتتاحية لمنتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، الذي يعقد يوم 25 شبعان 1438هـ الموافق 21 مايو 2017م ، وينظمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في فندق إنتركونتينينتال بالرياض.

وأوضح الأمين العام لمركز الملك فيصل الدكتور سعود السرحان، أن المنتدى الذي يحمل عنوان “طبيعة التطرف ومستقبل الإرهاب”، يأتي في إطار الفعاليات السياسية والعالمية رفيعة المستوى التي تشهدها الرياض خلال شهر مايو .

كما أوضح أن المنتدى يجمع تحت سقف واحد مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين لمناقشة عدد من أهم القضايا الملحة على الأجندة العالمية مثل طبيعة التطرف وأنواعه وتأثيره والتصور المستقبلي للإرهاب ودور وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على التطرف وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الإقليمي”.

وقال: ” لقد استثمرت المملكة العربية السعودية قواها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية للأخذ بزمام المبادرة والريادة والقيام بدور قيادي في صدارة الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أن منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب يسهم في تعزيز الدور الريادي المهم الذي تقوم به المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وستتضمن أجندة فعاليات منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب أربع جلسات نقاشية تركز على قضايا الإرهاب الرئيسية التي تواجه العالم في يومنا هذا، واستكشاف الآليات الممكنة التي يمكن من خلالها للدول العمل معاً لإيجاد حلول للتعامل مع آفة الإرهاب التي تمثل إحدى أكثر التحديات إلحاحا ليس فحسب بالنسبة للعالم الإسلامي بل العالم أجمع.

وتهدف الجلسات النقاشية الأربع إلى توفير نقاشات متعمقة وواعية حول موضوعات المنتدى الأربعة وهي التصور المستقبلي للإرهاب والتطرف على شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقته بالجريمة والفساد وآليات مواجهة التطرف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط .

ويعدُّ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي تأسّس عام 1983م – منصةَ بحثٍ تجمع بين الباحثين والمؤسسات لحفظ العمل العلمي ونشره وإنتاجه، وإثراء الحياة الثقافية والفكرية في المملكة العربية السعودية، والعمل بوابةً وجسراً للتواصل شرقاً وغرباً، ويقدّم المركز تحليلات متعمّقة حول القضايا السياسية المعاصرة، والدراسات السعودية، ودراسات شمال إفريقيا والمغرب العربي، والدراسات الإيرانية والآسيوية، ودراسات الطاقة، ودراسات اللغة العربية والحداثة.

ويتعاون المركز مع مؤسسات البحث العلمي المرموقة في مختلف دول العالم، ويضمّ نخبةً من الباحثين المتميّزين، وله علاقة واسعة مع عددٍ من الباحثين المتخصّصين في مختلف المجالات البحثية في السعودية وفي مختلف دول العالم .

تجدر الإشارة إلى أن منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب ينعقد تحت رعاية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تم الإعلان عن تشكيله في (15 ديسمبر 2015م) من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وهو أول تحالف دولي يقوده العالم الإسلامي، ويهدف إلى تنسيق وتوحيد الجهود السياسية والفكرية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية في الدول الإسلامية لمحاربة جميع أشكال الإرهاب والتطرف والانضمام إلى جهود دولية أخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين .