مكة.. افتتاح اليوم الأول في ملتقى الجمعيات الأهلية 2 (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

افتتحت فعاليات اليوم الأول، في الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة بجلستين، حيث أُقيمت الجلسة افتتاحية بِعُنْوَان: العمل الخيري والتنمية: (التأصيل العلمي والمفاهيم) تضم ثلاث أوراق عمل، ورأس الجلسة الدكتور يحيى زمزمي أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، بمشاركة المتحدثين الدكتور حسن بخاري بورقته عن التأصل الشرعي لدور العمل الخيري في التنمية، والدكتور محمد السلومي وعنوان ورقته: الدور التنموي للعمل الخيري في التاريخ الإسلامي، ثُمَّ في الورقة الأخيرة تحدث الدكتور ساعد الجهني عن المسؤولية المجتمعية رؤية تأصيلية.

عقب ذلك، افتتحت الجلسة الثانية عن الشراكات التنموية (الواقع والمأمول) برئاسة الدكتور عبدالرحمن الغامدي، وضمت ثلاث جلسات: حيث تحدث في الورقة الأولى الدكتور فهد العليان عن دور المسؤولية المجتمعية بالقطاع الخاص في تنمية المجتمع، ثُمَّ تحدث الأستاذ عمر حلبي في الورقة الثانية عن الاحتياجات والمعوقات، ثُمَّ الورقة الأخيرة كانت بِعُنْوَان: آفاق مستقبلية للشراكة التنموية في ضوء رؤية 2030.

وفي اليوم الثاني غَدَاً السبت 17 شعبان، ستكون هناك جلستان الأولى عن: العمل الخيري وتنمية المجتمع المحلي (دراسات ميدانية وتجارب محفزة)، ويرأسها الدكتور عبدالرحمن الغامدي، وفي الجلسة الثانية عن: التجارب التنموية في المجال التعليمي والصحي والاجتماعي ويرأسها الدكتور عدنان البار.

ويقام محور عن تحويل القطاع غَيْر الربحي من الرعوية إلى التنموية، يقدمه سالم الديني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويصاحب الملتقى معرض يشارك فيه قرابة ثلاثين جهة حكومة وأهلية، ويعرض فيه نتاج الجهات المشاركة من جميع أنحاء منطقة مكة المكرمة، وافتتح المعرض مستشار وزير العمل، ومدير فرع الوزارة بمنطقة مكة الدكتور محمد القحطاني، ويستمر حتى نهاية الملتقى.