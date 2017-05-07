 سوريا.. مقتل عنصرين من حزب الله بحمص | صحيفة تواصل الالكترونية

سوريا.. مقتل عنصرين من حزب الله بحمص

0
سوريا.. مقتل عنصرين من حزب الله بحمص

تواصل – وكالات:

قُتل عنصران من حزب الله اللبناني، خلال معارك بريف حمص، وسقط قتلى من قوات النظام السوري بمعارك القابون في دمشق، في وقت قصفت تلك القوات مناطق حول العاصمة وفي حماة وحلب، كما تبادل النظام وتنظيم الدولة الإسلامية اتهامات بإلحاق خسائر بالآخر في حماة.

وأَفَادَتْ مصادر بأن قيادياً ميدانياً وأحد أفراد حزب الله قُتلا في معارك جبال الشومرية بريف حمص الشرقي، وذلك بعد أَيَّام من إعلان قوات النظام السوري والمِيلِيشِيات الموالية لها استعادة السيطرة على نقاط في المنطقة بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة.

في غضون ذلك، تدور معارك بين قوات النظام والمِيلِيشِيات الموالية لها من جهة، وتنظيم الدولة من جهة أخرى، قرب محمية التليلة شرق مدينة تدمر بريف حمص.

شاهد ايضا

بالفيديو.. المفتي يزور «الشثري» في المستشفى للاطمئنان على صحته

بالفيديو.. المفتي يزور «الشثري» في المستشفى للاطمئنان على صحته

«الهيئة» تدشن مشروعاً لتطوير العمل الميداني الأحد المقبل

«الهيئة» تدشن مشروعاً لتطوير العمل الميداني الأحد المقبل

منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب يعقد فعالياته 25 شعبان

منتدى الرياض لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب يعقد فعالياته 25 شعبان

«التعاون الخليجي» يدعو اليمنيين للالتفاف حول الشرعية ونبذ دعوات الانفصال

«التعاون الخليجي» يدعو اليمنيين للالتفاف حول الشرعية ونبذ دعوات الانفصال

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>