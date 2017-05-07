سوريا.. مقتل عنصرين من حزب الله بحمص

تواصل – وكالات:

قُتل عنصران من حزب الله اللبناني، خلال معارك بريف حمص، وسقط قتلى من قوات النظام السوري بمعارك القابون في دمشق، في وقت قصفت تلك القوات مناطق حول العاصمة وفي حماة وحلب، كما تبادل النظام وتنظيم الدولة الإسلامية اتهامات بإلحاق خسائر بالآخر في حماة.

وأَفَادَتْ مصادر بأن قيادياً ميدانياً وأحد أفراد حزب الله قُتلا في معارك جبال الشومرية بريف حمص الشرقي، وذلك بعد أَيَّام من إعلان قوات النظام السوري والمِيلِيشِيات الموالية لها استعادة السيطرة على نقاط في المنطقة بعد اشتباكات مع تنظيم الدولة.

في غضون ذلك، تدور معارك بين قوات النظام والمِيلِيشِيات الموالية لها من جهة، وتنظيم الدولة من جهة أخرى، قرب محمية التليلة شرق مدينة تدمر بريف حمص.