 القيادة تهنئ رئيس كوريا الجنوبية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية | صحيفة تواصل الالكترونية

القيادة تهنئ رئيس كوريا الجنوبية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

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القيادة تهنئ رئيس كوريا الجنوبية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

تواصل ـ واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رَئِيسَاً لجمهورية كوريا.

وأعرب الملك الْمُفَدَّى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رَئِيسَاً لجمهورية كوريا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدِّفَاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس مون جاي رئيس جمهورية كوريا؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأدائه اليمين الدستورية رَئِيسَاً لجمهورية كوريا.

وعبَّر سمو ولي ولي العهد عن أصدق التهاني وأجمل التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والازدهار لشعب جمهورية كوريا الصديق.

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