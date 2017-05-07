 «دعوي البطحاء» يقدم هدية رياضي لمدرب وأجانب الهلال | صحيفة تواصل الالكترونية

«دعوي البطحاء» يقدم هدية رياضي لمدرب وأجانب الهلال

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«دعوي البطحاء» يقدم هدية رياضي لمدرب وأجانب الهلال

تواصل – الرياض:

زار برنامج هدية رياضي الذي يشرف عليه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالبطحاء “دعوي البطحاء”، الأرجنتيني دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم والجهاز المساعد له، إلى جانب اللاعبين الأجانب في الفريق خلال حضور التدريبات في مقر النادي بمدينة الرياض.

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم بالهدية ومحتواها، مقدمين شكرهم للقائمين على برنامج هدية رياضي.

يذكر أن هدية رياضي تهدف إلى نشر سماحة الإِسْلَامِ والتعريف بالدين الإسلامي، وكذلك التعريف بالنبي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى جانب التعريف بالمملكة، وتم توزيعها الهدايا على آلاف المستفيدين داخل المملكة وخارجها.

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