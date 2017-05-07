بالصور.. شابان ينقذان طفلين من حريق منزل في سكاكا

تواصل – أحمد الرمال:

قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي: إنه ورد بلاغ عن حادث حريق منزل بحي المحمدية في سكاكا، وعلى الفور انتقلت الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة حريق بسيط بقطعة إسفنجية داخل غرفة بمدخل أحد الشقق بالدور الثاني.

وأضاف “الرويلي”، أن الحادث نتج عنه احتجاز طفلين داخل الغرفة، وقام شابين بإنقاذهما قبل وصول فرق الدفاع المدني ونتج عن الحادث إصابة الطفلين والشابين باختناق، مشيرا إلى أن أسباب الحادث ناتجة عن عبث الأطفال.

من جانبه، أجرى العميد محمد القريني، مدير الدفاع المدني بمنطقة الجوف، اتصالاً بالشابين للاطمئنان على صحتهما وتقديم شكره لهما على إنقاذهما الطفلين.