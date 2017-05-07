 تحديد ضابط اتصال للإجابة عن استفسارات رسوم الأراضي البيضاء | صحيفة تواصل الالكترونية

تحديد ضابط اتصال للإجابة عن استفسارات رسوم الأراضي البيضاء

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تحديد ضابط اتصال للإجابة عن استفسارات رسوم الأراضي البيضاء

تواصل ـ الرياض:

تلقت أمانات المناطق توجيهاً من وزارة “البلديات” بتحديد ضابط اتصال؛ لتَلْبِيَة طلب وزارة الإسكان، والرد على استفساراتها بشأن الأراضي البيضاء المسجلة لديها والتي يطلب أصحابها إعفاءها من الرسوم.

وكَشَفَتْ مصادر وَفْقَاً لـ”الحياة”، أن التوجيهات شَدَّدَتْ على ضرورة تزويد وزارة الإسكان بنسخة من الموافقة على اعتمادات المخططات الخَاصَّة في المناطق المستهدفة برسوم الأراضي البيضاء.

وتَجْدُر الإشارة إلى أن الأراضي البيضاء تُعفى من الرسوم في حال وجود مانع خارج عن إرادة المالك يمنع تصرفه فيها، ووجود عائق يحول دون صدور التراخيص الخَاصَّة لتطوير الأرض، وفي حال توقف تحصيل الرسوم على جزء من الأرض يستمر التحصيل من الجزء المتبقي منه.

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