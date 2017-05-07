التقويم «الشمسي» يكلف «التقاعد» راتباً إضافياً كل ثلاث سنوات

تواصل – الرياض:

أكد تقرير للمؤسسة العامة للتقاعد تأثر المعاشات بتغير موعد صرف رواتب موظفي الدولة من التاريخ الهجري إلى الهجري شمسي.

وبينت أنه في حال استمرار صرف المعاشات على التاريخ الهجري ستحصل المؤسسة اشتراكات لفترة 36 شهرا في كل ثلاث سنوات بينما ستصرف معاشات لفترة 37 شهرا، وتصرف أكثر من 54 مليارا على 953 ألف متقاعد ومستفيد وفق أحدث تقرير للمؤسسة.

وكشف تقرير سنوي أخير للمؤسسة عن بعض نسب التقاعد المبكر وجاء سلم الوظائف التعليمية أعلى من بقية السلالم وبلغت 89%، وأكدت المؤسسة أن النسبة تزداد في بعض الجهات الحكومية بسبب تحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة أو التحول إلى نظام وظيفي آخر، كما هو الحال في الخطوط الجوية السعودية التي وصلت 78% ووزارة الصحة بنسبة بلغت 44%، حسب “الرياض”.

وفي شأن المعوقات، شكت المؤسسة من تأخر بعض الوكلاء والمستفيدين من المعاش التقاعدي في الإبلاغ عن التغيرات التي تطرأ على حالة المستفيدين من المعاش، مؤكدةً صرف مبالغ بغير وجه حق بسبب ذلك.