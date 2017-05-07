«عائض القرني» ينفي مطالبته بمحاكمة رافضي السلام الملكي في حفل جامعة شقراء

تواصل – الرياض:

نفى الشيخ عائض القرني، مطالبته بمحاكمة الأشخاص الذين رفضوا ترديد السلام الوطني السعودي أثناء حفل تخريج بجامعة شقراء بحضور أمير الرياض، مؤكدا رفعه دعوى قضائية ضد الحساب الوهمي الذي نشر التغريدة المذكورة.

وكان حساب مزيَّف يحمل اسم الشيخ القرني قال في تغريدة: “الروافض لا دين ولا وطنية، طرده لا يكفي أتمنى تقديمه للعدالة وإقامة شرع ربي عليه”، ثم زيل التغريدة بوسم “طرد رافضي السلام الملكي”.

ونفى الشيخ التغريدة قائلاً: “ليس بصحيح ما نُسِب إليَّ من أني غردت بأن الروافض لا دين ولا وطنية وأني أطالب بتقديمهم للعدالة، ومن نسبها لي فهو كذاب”.

وأضاف: “الذي زوَّر عليَّ التغريدة هو صاحب حساب (دعوة)، وهو يزور عليَّ تغريدات وقد رفعت عليه قضية لمحاكمته”.