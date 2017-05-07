 مدني الباحة يدعو لتوخي الحذر وعدم النزول في الأودية | صحيفة تواصل الالكترونية

مدني الباحة يدعو لتوخي الحذر وعدم النزول في الأودية

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مدني الباحة يدعو لتوخي الحذر وعدم النزول في الأودية

تواصل – محمد المقصّي:

نبه الدِّفَاع الْمَدَنِيّ والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تستمر على المنطقة وأجزاء من محافظاتها.

من جهتها، رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة من اسْتِعْدَادَاتها في مختلف المراكز بالمنطقة؛ تأهباً لأي طارئ قد يحدث جَرَّاء التقلبات الجوية التي نَبَّهَت منها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وبين المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة، عماد منسي الزهراني، أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة بواقع 14 مركزاً إِسْعَافياً بالمنطقة، مهيباً بالأهالي والمقيمين في حال الحاجة للخدمة الإسعافية إلى الاتصال بالرقم 997.

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