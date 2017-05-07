5 وسائل لعلاج الاكتئاب قبل الذهاب إلى الطبيب

تواصل ـ وكالات:

يصعب على الناس في بعض الأحيان قبول أنهم يعانون من الاكتئاب، وقد أَظْهَرَتِ الدراسات أن الكثير من الناس وخَاصَّة الرجال يخفون أعراضهم؛ خَوْفَاً من نظرة الناس إليهم.

الذهاب للنزهة

هناك كمية هائلة من البحوث التي تبين أن ممارسة الرياضة يمكن أن ترفع المزاج، وقد أَظْهَرَ الباحثون في جامعة أيوا أنه لا يهم أين أو لماذا تسير في الخارج؛ إِذْ إِنَّ الاستيقاظ والمشي في الحديقة يعزز المزاج.

التمتع بضوء الشمس

الضوء في الهواء الطلق لا يساعد فقط على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية التي تساعد على النوم، لكنه يوفر لنا فيتامين د للأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين (د) وغَالِبَاً ما يشعر بالتعب وانخفاض المزاج، وخَاصَّة بعد فصل الشتاء الطويل.

الترتيب لرؤية صديق

الترتيب لرؤية زميل أو صديق لا يساعد فقط على تعزيز المزاج، ولكن يمكن أن يقدم لنا الدعم العملي والعاطفي الذي يسمح لنا بالتعامل مع الاكتئاب.

قراءة كتاب

العلاج عن طريق القراءة، هو أحدث وصفة طبية، وقد استعرض هذا البرنامج قضايا الصحة العقلية بما في ذلك الاكتئاب والقلق.

أقبل على الحياة

وأَظْهَرَ باحثون أمريكيون أن الطريقة التي ينظر بها الناس إلى الشيخوخة ترتبط بانخفاض المزاج، والأشخاص الذين يقبلون آراء سلبية حول الشيخوخة، يشعرون بالاكتئاب؛ لذلك يجب أن يُقبل كل شخص على الحياة مع عدم التفكير في الحزن أو الشيخوخة.