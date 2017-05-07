 الحوثيون يتسلمون أسلحة كيماوية من إيران لاستخدامها ضد اليمنيين | صحيفة تواصل الالكترونية

الحوثيون يتسلمون أسلحة كيماوية من إيران لاستخدامها ضد اليمنيين

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الحوثيون يتسلمون أسلحة كيماوية من إيران لاستخدامها ضد اليمنيين

تواصل – وكالات:

قَالَتْ مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي تمكنت من إِدْخَال شحنة خطيرة من الأسلحة تصنف تحت الأسلحة الكيماوية المحظورة دَوْلِيّاً إلى الداخل اليمني لاستخدامها ضد المواطنين اليمنين، خَاصَّة في الحديدة وتوجيه الاتهام للتحالف العربي باستخدامها؛ بُغْيَة إحراجهم أمام المجتمع الدولي.

وأَوْضَحَتِ المصادر أن الحوثيين تَسَلَّموا، الخميس الماضي، من جهات تتبع للحرس الثوري الإيراني شحنة أسلحة خطيرة للغاية تصنف تحت الأسلحة الكيمائية المحظورة دَوْلِيّاً كانت على متن سفينة تموين تجارية دولية قادمة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وذَكَرَتِ المصادر أن مِيلِيشيا الحوثي قامت بإرسال تلك الأسلحة تحت حراسة مشددة بقيادة أحد القياديين الحوثيين العسكريين لمدينة تعز؛ بِغَرَضِ استخدامها بهجوم وتوجيه أصابع الاتهام إلى التحالف العربي.

وقَالَتْ: إن التحركات الحوثية أتت بعد إعلان التحالف العربي والقوات الشرعية اكتمال التجهيزات العسكرية الملائمة لتحرير ميناء الحديدة من قبضتهم.

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