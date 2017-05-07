«فيسبوك» يتخذ إجراءات جديدة لمنع المحتوى المزعج على صفحات «الرسائل»

تواصل ـ وكالات:

قال موقع فيسبوك إن المواقع الإلكترونية التي تحتوي على إعلانات “مزعجة أو صادمة أو خبيثة” ستظهر بنسبة أقل على صفحة الرسائل الإخبارية للمستخدمين.

وتقوم شبكة التواصل الاجتماعي بتطوير طريقة اختيار المنشورات التي تظهر في الرسائل الإخبارية للمستخدمين، بحيث تكشف بشكل أفضل عن صفحات الإنترنت ذات “المضمون الرديء”.

ووَفْقَاً للتطوير المستهدف، سيتم البحث عن التدوينات الأكثر تضمناً للمعلومات، وأَوْضَحَ الموقع، أن ذلك التطوير يستهدف المواقع الإلكترونية التي تحتوي على “مضامين قليلة القيمة”، ويتم إنشاؤها فقط بهَدَف التربح من استثارة انتباه المستخدمين.

وأعرب مستخدمو فيسبوك عن “خيبة أملهم”، عندما يضغطون على روابط إلكترونية تبدو وكأنها تشير إلى موقع إخباري، لكن بَدَلاً من ذلك تقودهم إلى صفحات تتضمن إعلانات بالأساس، حسبما قال الموقع.

ويضيف فيسبوك، أن تحليل مئات الآلاف من صفحات الإنترنت ساعد في التعرف على المحتوى غير المرغوب فيه، وأَشَارَ إلى أن الطريقة الجديدة لترشيح المحتوى المعروض سيتم اعتمادها في العديد من المناطق حول العالم، خلال الأشهر القليلة القادمة.