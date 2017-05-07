بالفيديو.. «الحريري»: كل من لديه مستحقات عند «سعودي أوجيه» سيأخذها

تواصل ـ الرياض:

طمأن رئيس الوزراء اللبناني، ورئيس مجلس إدارة شركة “سعودي أوجيه” عمال الشركة المتأخرة رواتبهم؛ بِسَبَبِ التحديات الاقتصادية التي تواجه الشركة في الفترة الأخيرة، وقال الحريري خلال لقائه ببرنامج “صناع النجاح” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الجمعة: “أنا أقولهم شغلة واحدة، إنه بالمملكة ما في أحد ما بيأخذ حقه، خَاصَّة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد أن أية شركة لديها مستحقات للدولة ستتسلمها، وشركة سعودي أوجيه غالبية عملها مع الدولة”.

وأَشَارَ إلى أنه انشغل خلال الفترة الماضية بالعمل السياسي، والانتخابات في لبنان، وكان هناك بعض الأخطاء التي حصلت بالشركة وسيتم معالجتها.

وحول أزمة تأخر رواتب العاملين بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، أَوْضَحَ الحريري أن المشكلة تتعلق بعقد الشركة مع إدارة المجمع، حيث إنه كانت هناك بعد التعديلات المطلوبة على العقد ولم تحصل؛ وَمِنْ هُنَا نتجت الأزمة.

وَأَكَّدَ الحريري أن شركة “سعودي أوجيه” بريئة من الأضرار البالغة التي نتجت عن السيول التي ضربت عَدَدَاً من مدن المملكة خلال السنوات الماضية، مُبَيِّنَاً أن الأنفاق وخزانات مياه الأمطار تتطلب أعمال صيانة ومتابعة، حيث ينبغي إجراء عملية تنظيف مضخات المياه قبل فصل الشتاء أو مواسم الأمطار والسيول لمعالجة التسربات الموجودة بالأنابيب.