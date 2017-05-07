 خادم الحرمين يدعو الرئيس الإندونيسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية | صحيفة تواصل الالكترونية

خادم الحرمين يدعو الرئيس الإندونيسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

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خادم الحرمين يدعو الرئيس الإندونيسي لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية

تواصل – واس:

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – رسالة لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إِنْدُونِيسْيَا، تضمنت دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

قام بتسليم الرسالة، معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد خلال استقبال فخامته له اليوم بالعاصمة الإندونيسية.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – إلى الرئيس الإندونيسي، وتطلعهم إلى تطوير العلاقات السعودية الإندونيسية في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وقد طلب فخامته نقل تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – وشُكره على دعوته لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية، مُعْرِبَاً عن تطلعه بأن تسهم القمة في خدمة قضايا الأمتين الإسلامية والعربية، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام، وتعاليمه السمحة، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إِنْدُونِيسْيَا أسامة بن محمد الشعيبي.

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