6 مغذيات ضرورية لتحسين خصوبة المرأة

تواصل – وكالات:

تتأثر خصوبة المرأة بعوامل عديدة، وبِحَسَبِ عيادة مايوكلينيك؛ فإن هناك فيتامينات ومغذيات تساعد على تحسين خصوبة المرأة؛ لأنها تلعب دوراً هَامّاً في توازن الهرمونات، والحفاظ على وظائف الأعصاب والأعضاء التناسلية.

فيتامين سي

يلعب فيتامين سي دوراً هَامّاً في تحسين مستوى الهرمونات؛ ما ينعكس إِيجَابِيّاً على درجة الخصوبة. كما يساعد على امتصاص الجسم للحديد، وهو معدن ضروري لعملية الإخصاب. كذلك تحذّر التقارير الطبية من نقص مستويات فيتامين سي؛ لأنه يسبب جفاف سائل عنق الرحم فلا تستطيع الحيوانات المنوية الوصول إلى البويضات لتلقيحها. تحتاج المرأة 500 ملج من فيتامين سي يَوْمِيّاً.

زيت بذور الكتّان

يساعد زيت بذور الكتّان على تأخير أعراض سن اليأس، وتحسين خصوبة المرأة وخَاصَّة بطانة الرحم. تحتاج المرأة 400 ملج من زيت بذور الكتّان يَوْمِيّاً.

زيت زهرة الربيع المسائية

هذا الزيت ليس نوعاً من الأعشاب فقط، فهو يقوم بدور هام في تحسين استفادة الجسم من الفيتامينات، وتقوية عضلات عنق الرحم. لا ينبغي تناول هذا الزيت بعد أَيَّام الإباضة؛ لأنه يسبب انقباض الرحم، والجرعة الموصى بها هي 2000 ملج في اليوم.

حمض الفوليك

فيتامين ب9 أو حمض الفوليك من المغذيات الهامة التي تحمي الجنين من التشوّهات، وتحث التقارير الطبية النساء على تناول مكملاته منذ التخطيط للحمل. الجرعة الموصى بها 400 ميكروجرام في اليوم.

فيتامين ب6

يساعد فيتامين ب6 على توازن الهرمونات، وزيادة الأيام بين الإباضة والدورة التالية؛ لذلك هو عامل هام لتحسين الخصوبة.

الحديد

يعتبر الحديد عنصراً هَامّاً لبناء خلايا الحمراء والتي يحتاجها جسم المرأة للإخصاب ولانتظام الإباضة.