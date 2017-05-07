سرقة شقة عائلة في الرياض.. والشرطة تحقق

تواصل – هياء الدكان:

تفاجأت أسرة، مكونة من زوجين وثلاثة أطفال، بعد عودتهم من بيت أخيهم في الساعة 1 ونصف لَيْلاً إلى عدم استطاعتهم الدخول لشقتهم بحي المونسية شمال شرق الرياض حيث يسكنون بشقة بسطح العمارة.

وفي التفاصيل، حاول الزوجان، فتح الباب ووجدا أنه لا يفتح فيما شعرا أن هناك أحداً داخل البيت قد أغلق الباب من الداخل، فيما أبلغا الشرطة واستَدْعيا الدِّفَاع الْمَدَنِيّ الذي قام بكسر الباب للدخول، إلا أن اللصوص كانوا قد فروا من شباك غرفة النوم إلى المنور إلى الخارج، ووجدت غرفة النوم مقلوبة وقد سرق ذهب ومال.

وبدأت الشرطة الإجراءات النظامية، أما العائلة فقد رفعوا أكف الضراعة إلى الله حامدين الله على سلامتهم وأطفالهم أوَّلاً، وأن ينتقم الله لهم ويخلف عليهم آمين.

وقَالَتْ الزوجة، إن العمارة لا يوجد بها حارس، كما أن السطح دَائِمَاً مفتوح، وذَكَرَتْ أنها لاحظت قبل أَيَّام أن الجرس رن في وقتين مختلفين وعندما يجيبون بنعم لا أحد يرد.

وأفَادَ السكان أن ذلك لم يحدث لهم منذ 3 سنوات، كما ذَكَرَتْ جارة لهم أن شاهدت إضاءة المطبخ تقفل وتفتح الساعة 9 مساء أمس، ونادت على جارتها لكنها لم ترد؟!