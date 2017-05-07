 «تعليم نجران» يستقبل طلبات الترشيح للعمل في مدارس الكبار | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من تبذير المال والفخر والسمعة والمباهاة «الشؤون الإسلامية» : منع استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في صلاة التراويح «العمل»: إغلاق 14 مكتب استقدام بشكل نهائي بعد 661 زيارة تفتيشية الكويت .. جنازة مهيبة لشاب مصري استجابة لدعوة والدته (فيديو) 10 آلاف من القوى العاملة تعمل على مدار الساعة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في رمضان انفجار طرد مفخخ في روما.. وعملية تمشيط واسعة بدء القبول الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض .. 10 شوال خادم الحرمين يدعو الرئيس الأذربيجاني لحضور القمة العربية الإسلامية الأمريكية الاثنين القادم.. صرف مكافآت طلاب وطالبات تحفيظ القرآن والتربية الخاصة والإعاقة بعنيزة في ندوة مكافحة الإرهاب بواشنطن: المملكة لا تريد تصفيقًاً لجهودها في مكافحة الإرهاب بل تريد الإصغاء «صحة المدينة» توضح سبب وفاة رضيع في أحد مستشفياتها «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على المدينة والرياض والجوف والشمالية والشرقية

«تعليم نجران» يستقبل طلبات الترشيح للعمل في مدارس الكبار

0
«تعليم نجران» يستقبل طلبات الترشيح للعمل في مدارس الكبار

تواصل – نجران:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران، عن استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار الليلية للعام الدراسي 1438 /1439هـ، وذلك عبر التسجيل بموقع إدارة تعليم الكبار بنجران على الإنترنت.

ودعت راغبي الترشيح للتقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الصفحة الإلكترونية، والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية، مع توخي المصداقية والدقة والموضوعية في تعبئة البيانات، مبينة أن استقبال طلبات الترشيح سيستمر حتى 26 من الشهر الجاري، كما سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس، والتأكد من صحة بيانات المعلمين وأعمالهم التي يمارسونها عند التقديم.

شاهد ايضا

«تعليم مكة» يبدأ في استقبال طلبات حركة النقل الداخلي

«تعليم مكة» يبدأ في استقبال طلبات حركة النقل الداخلي

الباحة.. 32 معلماً يجرون المفاضلة التحريرية للعمل كأمناء لمراكز مصادر التعلم

الباحة.. 32 معلماً يجرون المفاضلة التحريرية للعمل كأمناء لمراكز مصادر التعلم

112 من طلاب التربية الفكرية ينهون تدريبهم الميداني

112 من طلاب التربية الفكرية ينهون تدريبهم الميداني

بدء جني محصول «الشمّام» من وادي الدواسر ووصوله للأسواق (صور)

بدء جني محصول «الشمّام» من وادي الدواسر ووصوله للأسواق (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>