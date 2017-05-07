«العمل»: إغلاق 14 مكتب استقدام بشكل نهائي بعد 661 زيارة تفتيشية

تواصل – بدر العبدالرحمن:

نفذت فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو 661 زيارة تفتيشية ميدانية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، منذ الأول من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر إبريل الماضي، وذلك للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل:” إن الزيارات التفتيشية أسفرت عن إيقاف 14 مكتب استقدام بشكل نهائي، و40 مكتبًا للاستقدام بشكل مؤقت، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء”.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزارة عالجت نحو 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في نفس الفترة، داعيا عملاء الوزارة ممن لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، حرصًا منها على حفظ حقوق المواطن، وحمايته من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة، أو من خلال موقع “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية على الرابط: https://www.musaned.gov.sa/.

وأكد، استمرار الحملات والزيارات الرقابية على مختلف مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة (مكاتب وشركات) بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام.