«التجارة» تنفذ جولات رقابية على الأسواق للتأكد من توفر السلع الرمضانية

تواصل- خالد العبدالله:

تواصل وزارة التجارة والاستثمار جولاتها الرقابية المكثفة التي بدأتها مؤخراً، بهدف الوقوف على توفر السلع الأساسية الرمضانية والتأكد من صلاحيتها وعدم وجود غش، وذلك قبل حلول شهر رمضان 1438هـ.

وتستهدف الجولات التي ينفذها مفتشو الوزارة، التأكد من وجود بطاقات الأسعار على السلع في المحال التجارية، بجانب مطابقة الأسعار الموجودة على البطاقة للأسعار في صندوق المحاسبة، بالإضافة للتحقق من صحة العروض الترويجية التي تصاحب رمضان عادة، لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة.

وأوضحت الوزارة أنها وقفت خلال الجولات الرقابية التي نفذتها على توفر السلع الغذائية التي يقبل عليها المستهلك عادة في رمضان، وتأكدت من وجود قوة في المنافسة، والخيارات المتوفرة أمام المستهلك.