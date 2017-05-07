وفاة 3 عمال في حادث احتراق مستودع بمكة (صور)

باشرت فرق الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حادث حريق بمستودع بشارع الحج، نجم عنه وفاة ثلاثة عمال حاصرتهم الأدخنة وهم نائمون في غرفتهم.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف “إنه في تمام الساعة السادسة والدقيقة التاسعة والأربعون من اليوم الجمعة الموافق 16 من شهر شعبان للعام 1438 تلقينا بلاغا مفادة وقوع حادث حريق في مستودع بشارع الحج عبارة عن اشتعال النار في منجرة بمخطط النور تقدر أبعادها بـ (15×25) م مبنية حوائطها بالطوب ومسقوف بالصاج تحتوي على مجموعة من الخشب الخام وأبواب مصنعة ومكائن القص وبعض قطع الأثاث بالإضافة لبعض المواد الكيميائية (تنر_ واصباغ)”.

وأوضح “الشريف”، أنه “تمت السيطرة على الحادث وإخماده، وقد نجم عنه وفاة (3) عمال كانوا نائمين في غرفة مبنية بالصاج بداخل المنجرة على مستوى الدور الثاني يتم الوصول إليها عن طريق سلم حديدي صغير، حيث حاصرتهم ألسنة اللهب وكثافة الأدخنة العالية نتيجة طبيعة المواد المحترقة”، مضيفا أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية .