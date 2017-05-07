 «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على المدينة والرياض والجوف والشمالية والشرقية | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على المدينة والرياض والجوف والشمالية والشرقية

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«الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة على المدينة والرياض والجوف والشمالية والشرقية

تواصل – واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ،الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة والمسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ، الرياض, الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية) .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة, وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونص، وحالة البحر خفيف متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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