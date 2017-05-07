مكة.. وفاتان وإصابة في تصادم 4 سيارات بطريق العرضيات (صور)

تواصل – ‏سعيد القرني:

وقع تصادم مروع قبل ساعتين على طريق العرضيات، بمنطقة مكة المكرمة، وبالتحديد مقابل مقهى الأمواج تسبب في حالتي وفاة وإصابة آخر.

وقع التصادم بين أربع سيارات تريلا وكريسدا وهوندا كورد وجمس، وأسفر عن حالتي وفاة وإصابة ثالث تم نقله إلى مستشفى نمرة العام وحالته مستقرة.

وأكدت مصادر لـ”تواصل” أن الأشخاص المتوفين كانوا في حالة غير طبيعية فيما كانت السرعة والتجاوز الخاطيء سببا في الحادث، وعلى الفور باشر الحادث مرور العرضيات والدوريات الأمنيه والهلال الأحمر والدفاع المدني بالعرضيه الشمالية.

الجدير بالذكر أن الخط المقابل لمقهى الأمواج قد حصد الكثير من الأرواح بسبب الحوادث المرورية، وناشد المواطنون بوضع حد لتلك المأساة من خلال المطبات الاصطناعية واتخاذ التدابير المناسبة للحد من نزيف الدماء على الطريق.