 «هيئة المواصفات» تحدد 8 متطلبات للأحذية قبل دخولها أسواق المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«هيئة المواصفات» تحدد 8 متطلبات للأحذية قبل دخولها أسواق المملكة

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«هيئة المواصفات» تحدد 8 متطلبات للأحذية قبل دخولها أسواق المملكة

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، أمس الخميس، أنها حددت 8 متطلبات أساسية لمشروع مواصفة جديدة سيتم إقرارها للأحذية غير الرسمية لضمان خضوع جميع الأحذية والجلود للفحص قبل دخولها أسواق المملكة.

وعددت الهيئة المتطلبات الأساسية للحذاء وهي: ” السماكة – مقاومة البري – مقاومة الثني (يجرى هذا الاختبار للأحذية الشتوية عند 5 درجة مئوية) – قوة الشد – الاستطالة عند القطع – مقاومة التمزق – الانكماش – ثبات اللون”، بحسب “مكة”.

يشار إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء وإقرار هذه المواصفات بعد تقارير أشارت إلى اكتشاف استخدام مواد ممنوعة ومسرطنة في صناعة الأحذية والجلود.

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