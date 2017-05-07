يضم 30 جناحاً.. تدشين المعرض المصاحب لملتقى الجمعيات الأهلية الثاني بمكة (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

دشن الدكتور محمد بن حسن القحطاني مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والمشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، مساء أمس الخميس، المعرض المصاحب للملتقى الثاني للجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمنطقة مكة المكرمة.

ينظم المعرض لجنة التنمية الاجتماعية بمكة خلال أيام 15-16-17 من الشهر الجاري، تحت عنوان (العمل الخيري والشراكة التنموية)، وذلك بفندق هيلتون للمؤتمرات بأبراج جبل عمر، بحضور مدير مركز التنمية بمكة شادي اللهييي وعدد من المسؤولين، ويشارك في الملتقى أكثر من 420 جمعية ومؤسسة أهلية بمنطقة مكة المكرمة.

وتشارك الجهات بالمعرض المصاحب للملتقى بعرض أنشطتهم وبرامجهم المختلفة والذي يبلغ ثلاثين جناحاً يشمل الجهات الحكومية والأهلية، حيث يبدأ وقت الزيارة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء طيلة أيام الملتقى.

الجدير بالذكر أن أعمال الملتقى تنطلق عصر اليوم الجمعة، بجلسة افتتاحية وذلك بعنوان العمل الخيري والتنمية (التأصيل العلمي والمفاهيم) تضم ثلاثة أوراق عمل، ويرأس الجلسة الدكتور يحي زمزمي أمين عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، وبعدها تقام الجلسة الثانية عن الشراكات التنموية (الواقع والمأمول) يرأس الجلسة عبدالله الفايز.