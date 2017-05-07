«حماس» تستنكر إغلاق مكتب منظمة التعاون الإسلامي في غزة

تواصل – وكالات:

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أمس الخميس، إغلاق منظمة التعاون الإسلامي مكتبها في قطاع غزة وحرمان آلاف الأسر من الخدمات والمساعدات الإنسانية التي كانت تشرف المنظمة على تنفيذها.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي: ‘‘إنه كان من المأمول أن توسع منظمة التعاون الإسلامي من نطاق عملها وتزيد من خدماتها لا أن تضيف أزمة جديدة إلى أزمات القطاع”، بحسب “الجزيرة مباشر”.

ودعا “برهوم” المنظمة ممثلة بأمينها العام بالنظر مجدداً في هذا القرار وعدم الاستجابة لأي ضغوط تهدف إلى تشديد حصار غزة وتفاقم معاناة أهلها، وطالب المنظمة بضرورة الاستمرار في القيام بواجبها الأخلاقي والقيمي والإنساني تجاه غزة المحاصرة.

وكان مدير مكتب منظمة التعاون الإسلامي في قطاع غزة محمد حسنة، أعلن أول مساء الأربعاء، إغلاق مكتب المنظمة في القطاع وتحويل صلاحياته لمكتبها في رام الله، بعد تسع سنوات من عمله في القطاع.