 «جامعة الشمالية» تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الإدارية والفنية | صحيفة تواصل الالكترونية

«جامعة الشمالية» تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الإدارية والفنية

0
«جامعة الشمالية» تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الإدارية والفنية

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين والمتقدمات على مسابقة الجامعة للوظائف الإدارية والفنية التي تم الإعلان عنها سابقاً، وذلك بعد إقرارها من وزارة الخدمة المدنية واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف الواردة في الإعلان.

وأوضحت الجامعة، أن موعد إجراء الاختبار التحريري سيكون اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، مبينة أن الاستعلام عن الأسماء عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وتهيب الجامعة بجميع المرشحين والمرشحات لدخول الاختبارات التحريرية الالتزام بالوقت والتاريخ المحدد والتقيد بالشروط والتعليمات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المكلفة.

شاهد ايضا

بالخطوات.. «الخدمة المدنية» تدعو الخريجين لشغل 4543 وظيفة صحية عبر «جدارة»

بالخطوات.. «الخدمة المدنية» تدعو الخريجين لشغل 4543 وظيفة صحية عبر «جدارة»

الثلاثاء المقبل.. موعد اختبارات الوظائف الأكاديمية بكلية العلوم الطبية بـ«أم القرى»

الثلاثاء المقبل.. موعد اختبارات الوظائف الأكاديمية بكلية العلوم الطبية بـ«أم القرى»

جامعة حائل تفتح باب القبول في برامج «الماجستير»

جامعة حائل تفتح باب القبول في برامج «الماجستير»

تعليم تبوك يعلن عن وظائف حراس وحارسات بمدارس «البنات»

تعليم تبوك يعلن عن وظائف حراس وحارسات بمدارس «البنات»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>