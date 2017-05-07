«جامعة الشمالية» تعلن أسماء المرشحين لوظائفها الإدارية والفنية

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، عن الانتهاء من فرز طلبات المتقدمين والمتقدمات على مسابقة الجامعة للوظائف الإدارية والفنية التي تم الإعلان عنها سابقاً، وذلك بعد إقرارها من وزارة الخدمة المدنية واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف الواردة في الإعلان.

وأوضحت الجامعة، أن موعد إجراء الاختبار التحريري سيكون اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، مبينة أن الاستعلام عن الأسماء عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

وتهيب الجامعة بجميع المرشحين والمرشحات لدخول الاختبارات التحريرية الالتزام بالوقت والتاريخ المحدد والتقيد بالشروط والتعليمات التي تم تحديدها من قبل اللجنة المكلفة.