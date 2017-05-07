نائب الرئيس اليمني: حريصون على إنهاء معاناة المدنيين.. ونثمن جهود التحالف بقيادة المملكة

تواصل – واس:

ثمّن نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح جهود دول التحالف الداعمة للشرعية بقيادة ‏المملكة العربية السعودية وما تقدمه من دعم مستمر على مختلف المستويات، مؤكدا حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة اليمنيين.‏

وجدد الفريق علي محسن، خلال لقائه، اليوم الخميس، في مدينة الرياض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ‏إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حرص الحكومة الشرعية على إنهاء معاناة اليمنيين والتزامها الكامل بتقديم ‏المساعدات الإغاثية والسماح بوصولها إلى المناطق المتضررة ومنح فرق الإغاثة التسهيلات ‏اللازمة وسعي الشرعية الحثيث لإعادة الإعمار وإحلال السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث.‏

وأكد نائب الرئيس اليمني، أن المليشيا الانقلابية لازالت مستمرة في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين ‏وتسببها في إزهاق أرواحهم وترويعهم وتجويعهم إضافة إلى إهدارهم للمال العام واستمرار ‏نهبهم لمختلف الموارد وجبايتهم لأموال المواطنين لصالح حروبهم العبثية في وقت يتجرع ‏اليمنيون صنوف الفقر والمجاعة.‏

وطالب نائب الرئيس اليمني، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المجتمع الدولي ‏إلى الضغط على الانقلابيين والإسهام في وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى مليشيات الانقلاب ‏للأسلحة ونهبها للمساعدات وجباية الأموال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.‏

من جانبه، أكد المبعوث الأممي حرص الأمم المتحدة على تحقيق الأمن والسلام في اليمن ‏وتركيزها على الجانب الإنساني والإغاثي استجابة لدعوة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ‏وبما يخفف من معاناة اليمنيين.‏