«الإحصاء»: 9 آلاف حالة وفاة في المملكة العام الماضي بسبب الحوادث المرورية

تواصل – الرياض:

بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة العام الماضي (2016) بسبب الحوادث المرورية نحو 9031 شخصاً، يشكلون 12.9% من إجمالي وفيات المملكة في نفس العام والبالغ عددهم 70 ألف حالة، بحسب بيانات “الهيئة العامة للإحصاء”.

وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات المرورية ارتفع من 518.795 ألف في الفترة من 2007 وحتى 2015 إلى 533.38 ألف عام 2016، بنسبة زيادة بلغت 2.8%، وتعتبر نسبة الزيادة في وفيات الحوادث المرورية خلال العام الماضي 2016 هي أعلى نسبة زيادة تحدث خلال العشر سنوات الماضية، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.

إلى ذلك، بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية خلال العام المنصرم 2016 نحو 25.5 حالة وفاة يومياً، أي بمعدل حالة وفاة في الساعة يومياً، وارتفع عدد المصابين نتيجة الحوادث المرورية في عام 2016 بنسبة 5% مقارنة بعدد مصابي الحوادث المرورية خلال عام 2015.