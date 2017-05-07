برعاية أمير الرياض.. «جامعة شقراء» تزف 6 آلاف خريج لسوق العمل (صور)

تواصل – الرياض:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ويرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة شقراء وذلك على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.

وبلغ خريجو الدفعة الثامنة من كليات التربية (1436) طالباً تخرجوا من (4) أربع كليات موزعة على ثلاث محافظات هي: محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف، ودرسوا وتخرجوا في العديد من التخصصات هي: التربية الخاصة، وعلم النفس، والرياضيات، والفيزياء والكيمياء، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية.

وكليات العلوم والدراسات الإنسانية، وكلية إدارة الأعمال 1876 طالباً تخرجوا من (7) كليات موزعة على (6) ومراكز هي: محافظة شقراء، ومحافظة حريملاء، ومحافظة الدوادمي، ومحافظة ثادق، ومحافظة القويعية، ومحافظة عفيف، ومركز ساجر، ودرسوا وتخرجوا في العديد من التخصصات هي: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي، وإدارة الأعمال، والقانون، والإدارة المالية، والمحاسبة.

فيما بلغ عدد خريجي كليات المجتمع (152) طالباً تخرجوا في (4) كليات موزعة على أربع محافظات هي: محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة حريملاء ومحافظة القويعية في تخصصات مختلفة هي: إدارة الأعمال البنكية، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، والسكرتير التنفيذي، وعلوم الحاسب، وشبكات الحاسب، والمحاسبة. وبلغ عدد خريجو كليات العلوم الطبية التطبيقية (184) طالب في (3) ثلاث كليات من كليات الجامعة موزعة على ثلاث محافظات هي: محافظة شقراء ومحافظة الدوادمي ومحافظة القويعية، وتخرجوا في تخصصات المختبرات الطبية، والتمريض، والتأهيل الطبي.

وخريجو كلية الهندسة في الدوادمي وعددهم (141) طالبا، تخرجوا في ثلاثة تخصصات هي: الهندسة الكهربية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، و (55) طالباً من كلية الصيدلة بالدوادمي تخرجوا في تخصص دكتور صيدلي وهي الدفعة الأولى من خريجي كلية الصيدلة. هذا بالإضافة للدفعة الأولى من خريجو كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء وعددهم (34) طالبا تخرجوا في تخصص علوم الحاسب.

من جهته صرح الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، خلال كلمته بمناسبة تخريج الدفعة الثامنة من طلاب جامعة شقراء: “والله الحمد لله نجد اليوم جامعاتنا في المحافظات تنتج هذه المخرجات المتميزة، أشرف استثمار الاستثمار في البشر ونحن ننظر للبشر قبل الحجر فالحمد لله تحققت لدينا كثير من الأمور والإنجازات الآن في المحافظات.

وأضاف، أن جامعة شقراء وما زفته لنا من هؤلاء الأخوة الخريجين (ستة آلاف خريج وخريجة) هذا العام شيء نفخر به جميعاً ونعتز بهذه المخرجات الوطنية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة الملك شخصياً لمحافظات منطقة الرياض تجسيداً لما توليه الدولة لهذه المنطقة والمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية.

وقال مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ‘‘إن كل مظاهر احتفاء والفرح المتزامنة مع حفل تخريج الدفعة الثامنة من طلاب الجامعة جاء بفضل الله، ثم بدعم من قائدنا ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو الدليل الحي نظير ما أولوه لقطاع التعليم من اهتمام ودعم سخي بوجه عام وجامعة شقراء بشكل خاص، والتي أسفرت بحمد من الله في تطوير البنية التحتية لمنشآت الجامعة وجودة مستوى البنية الأكاديمية وتوفير كافة سبل البيئة الأكاديمية لطلاب وطالبات الجامعة، كانت سبباً رئيسياً بعد توفيق الله عز وجل في نجاح خطط الجامعة خلال سنوات نموها وتطورها.