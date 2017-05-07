 5 أنواع من الشاي تخفض الوزن بطريقة صحية | صحيفة تواصل الالكترونية

5 أنواع من الشاي تخفض الوزن بطريقة صحية

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5 أنواع من الشاي تخفض الوزن بطريقة صحية

تواصل – وكالات:

ينصح الخبراء بتناول خمسة أنواع من الشاي يمكنها أن تحرق دهون الجسم وتساعدك على خسارة الوزن بطريقة صحية وفعالة، ومنها وفقا لموقع “إن زهرة”:

الشاي الأخضر: يعتبر الشاي الأخضر من أفضل أنواع الشاي التي تساعد على خسارة الوزن وتخليص الجسم من السموم المتراكمة فيه، وذلك بشرب ٣ أكواب من الشاي الأخضر الطبيعي يومياً من أجل تحقيق خسارة الوزن.

شاي الزنجبيل: الزنجبيل هو من أفضل أنواع الأطعمة لحرق الدهون في الجسم وزيادة معدل الأيض أي حرق السعرات الحرارية، ويُنصح بوضع ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل في كوبين من المياه وغليَها على النار ومن ثم تناولها من أجل حرق دهون جسمك.

شاي الكمون والليمون الحامض: ضعي ملعقة صغيرة من بذور الكمون وملعقة صغيرة من بودرة الكمون وقطعي نصف حبة من الليمون الحامض إلى قطع صغيرة واغليها مع بعضها في كوبين من المياه على النار ومن ثم اتركيها مدة ١٠ دقائق ومن بعد ذلك قومي بتصفيتها وتناولها لجسم كله رشاقة.

شاي الكركم: اغلي ملعقة كبيرة من الكركم في كوب من المياه وتناوليها. هذا النوع من الشاي يعمل على مكافحة التهابات الجسم ويحرق الدهون المتراكمة.

شاي اللاتيه: اضيفي ملعقة صغيرة من القرنفل وملعقة صغيرة من بذور الهال وملعقة صغيرة من جوزة الطيب المطحونة إلى كوب من الحليب الخالي من الدسم واغليها على النار مدة ٢٠ دقيقة ومن بعد ذلك تناولي هذا الشاي الصحي لحرق الدهون.

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