إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي، من طالبي الالتحاق بمركز العمليات الموحد 911 بديوان الوزارة، على رتبة جندي أول للعام 1438هـ.

وأوضحت الكلية، في بيان، اليوم الخميس، أنه يمكن الاطلاع ومعرفة نتائج القبول المبدئي ومواعيد المراجعة عبر موقع الكلية الإلكتروني sa.edu.kfsc.www://http.

وأشارت إلى أن موعد الحضور في تمام الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة مع البوابة الشرقية، مشددة على الحضور بالزي الرياضي عند المراجعة للكلية، وعدم اصطحاب الهاتف الجوال لمقر الكلية.

ونبهت الكلية، على الطلاب بضرورة أن تكون شهادة الدبلوم مصدقه ومختومة من المعهد وبختم آخر من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والتقيد بالمواعيد والجدول الزمني المحدد، مفيدة بأنه لن تم قبول أي طالب ما لم يكن ملفه مستوفياً كافة المستندات المطلوبة ومتزامناً مع تاريخ مراجعة الكلية.

واشترطت الكلية، ألا يقل الطول عن 168 سم، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل في صورتين مكبرتين، من بطاقة الأحوال موقعة من الطالب وتُكتب عليها جميع المعلومات واضحة بخط اليد مع الأصل.