«سامسونج» تطلق تحديثاً لحل أول مشاكل «جالاكسي إس 8»

تواصل ـ وكالات:

أطلقت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية تحديثا لإصلاح مشكلة “احمرار الشاشة” التي عانى منها بعض العملاء في الأيام الأولى من وصول الهاتف إلى الأسواق، وأقرت الشركة بالمشكلة، لكنها قالت للمستخدمين، الذين يعانون منها ‘‘إن الحل بسيط، ويتمثل في تعديل الإعدادات في هواتفهم‘‘.

وقالت الشركة، وفقا لما ما نقله موقع “BGR” ‘‘إن المستخدم يمكنه، أن يصلح المشكلة بنفسه من خلال التوجه إلى صفحة تعديل إعدادات معايير عرض الصورة‘‘ مضيفة وفي حال لم تتمكنوا من حل المشكلة، فقد تم إصدار تحديث للمستخدمين المتضررين.

وأجرت سامسونج، بالفعل تحديثاً لعملاء شركة الاتصالات الأمريكية “AT&T”، حيث عليهم أن يتصلوا بشبكات واي فاي لتحميل التحديث الجديد وتثبيته، وللبحث عن التحديث، يمكنك التوجه إلى Settings ثم About Device وسيقوم جهازك بالبحث عن التحديثات المتوفرة.

وطرحت عملاق صناعة الهواتف الكورية، في 29 مارس الماضي نسختين من هاتفها الأحدث هما “جالاكسي إس 8” و”جالاكسي إس 8 بلس”، وتعول آمالا كثيرة عليهما بعد سحب هواتف “نوت 7” من الأسواق إثر احتراق بطارياتها.