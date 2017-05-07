«ترامب» يشكل لجنة للتحقيق في تزوير أصوات الناخبين

تواصل ـ وكالات:

يعتزم الرئيس دونالد ترامب، تشكيل لجنة، الخميس، للتحقيق في تزوير الأصوات ومنع الناخبين عن التصويت، في خطوة أعقبت مزاعم ترامب التي لا أساس لها عن وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقالت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) ‘‘إن ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي بتشكيل اللجنة الرئاسية بشأن نزاهة الانتخابات التي سيرأسها نائب الرئيس مايك بنس‘‘.

وأكد “ترامب” الذي تولى السلطة في يناير الماضي، أن انتخابات نوفمبر، شهدت تزويراً واسع النطاق، وفاز الرئيس الجمهوري عن طريق المجمع الانتخابي لكنه خسر أصوات الأفراد لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وأعلن ترامب في يناير، أنه سيسعى للتحقيق في تزوير الانتخابات، رغم إجماع المسؤولين والخبراء على أن ذلك أمر نادر الحدوث في الولايات المتحدة.