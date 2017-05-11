بعد معركة الساعتين.. «حرس الحدود» يصد هجوماً حوثياً قبالة جازان

تواصل – جازان:

تصدت قوات حرس الحدود والتحالف العربي، اليوم الخميس، لهجوم من ميليشيا الحوثي قبالة قريتي الدفينة والقرن الواقعتين على الشريط الحدودي للمملكة في منطقة جازان.

وتمكنت مدفعية المملكة، من صد الهجوم باستهداف منصات القذائف وأوكار “الحوثيين”، فيما واجهت فرقة راجلة من وحدات المظليين والقوات الخاصة بالأسلحة المباشرة العناصر الانقلابية التي حاولت التسلل إلى الحرم الحدودي بين المملكة واليمن، بحسب “العربية”.

من جانبه، استهدف طيران التحالف المركبات العسكرية الحوثية التي كانت تقل بعض العناصر والدعم القادم لبقية عناصرهم في الخطوط الأمامية، حيث استمرت المعركة الشرسة لمدة ساعتين.