 وكالة «ناسا» تبحث إرسال رواد فضاء لقضاء عام على القمر | صحيفة تواصل الالكترونية

وكالة «ناسا» تبحث إرسال رواد فضاء لقضاء عام على القمر

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وكالة «ناسا» تبحث إرسال رواد فضاء لقضاء عام على القمر

تواصل- وكالات:

قررت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن تعود بالبشر مرة أخرى إلى القمر، ونُشرت تفاصيل اليوم عن خطط تفصيلية لوكالة الفضاء للموئل الذى سيتم إرساله في المدار القمري في السنوات المقبلة، وكانت الوكالة تسعى لتجهيز رواد فضاء لرحلة إلى المريخ.

ووفقا لموقع “ميرور” البريطاني فستعمل “ناسا” خلال السنوات المقبلة على إرسال بعثات رحلات متعددة إلى الفضاء القمري لنقل المواد اللازمة للعيش هناك، وفى نهاية المطاف، ستعمل على إرسال رواد الفضاء لقضاء عام كامل على سطح القمر.

ومن المقرر أن يعيش الطاقم لهذه الفترة الطويلة على سطح القمر ليدرس الباحثون كيف يمكن للبشر البقاء والتعامل مع السفر لمسافات طويلة خارج كوكب الأرض، ووفقا لوكالة “ناسا”، يمكن أن يحدث هذا في عام 2027.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أنها تخطط لبعثة مدتها 1000 يوم إلى المريخ ومن المقرر أن تعقد بحلول عام 2030، ووضعت خطة من أربع مراحل للوصول إلى الكوكب الأحمر.

 

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