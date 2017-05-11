«تحفيظ الرس» تدشن قناة للقرآن الكريم على اليوتيوب

تواصل- واس:

دشنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الرس، بمقرها قناة تعليم القرآن الكريم كاملاً بالصوت والصورة للقارئ محمد صديق المنشاوي- رحمه الله.

ودشن القناة كل من الدكتور عبد الرحمن الغفيلي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرس، وفهد البديري مدير فرع بنك ساب بالرس ومنسوبو الجمعية.

يذكر أن هذه القناة تعد أول قناة على اليوتيوب للقرآن الكريم كاملاً، ومن مميزات هذه القناة إمكانية متابعة القارئ من خلال الصوت والصورة لصفحات القرآن الكريم والترجمة لست لغات معتمدة من مؤسسة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بروابط مباشرة.