انهيارات صخرية تقطع الطرق بعقبة «الصلاّلة» في جازان (صور)

تواصل – أحمد المالكي:

شهدت عقبة الصلاّلة في محافظة الداير ببني مالك، انهيارات صخرية عقب الأمطار التي هطلت هذا الأسبوع على جنوب المملكة.

ويعاني أهالي جبال الحشر، الذين يسلكون هذه العقبة للوصول لباقي المحافظات من انقطاع العقبة أثناء مواسم الأمطار، ولاسيما هذه الأسبوع الذي يصادف الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم.

الجدير بالذكر، أن المنطقة تشهد هذه الأيام موجة من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، تسببت في جريان السيول بمرتفعات جازان وجرف عدة مركبات من الأودية والشعاب، كما نتجت عنها انهيارات صخرية وانقطاع في الطرق الجبلية.

هذا وقد أدت سيول الأسبوع الماضي في محافظة الداير، شرق جازان إلى انجراف شاحنة كان يقودها مقيم من الجنسية السودانية، ما أدى إلى غرقه وقد عثر الدفاع المدني على جثته على بعد 30 كيلو من موقع الانجراف.